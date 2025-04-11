港超聯　冠忠南區擺擂台惡鬥標準流浪

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周六「中銀人壽超級聯賽」頭場，第6位的冠忠南區坐鎮香港仔運動場，鬥排7的標準流浪。流浪近況回順，各項賽事兩連勝，面對經歷「4日2戰」的主隊，體力或有優勢；南區剛於「賽馬會菁英盃」殺入決賽，為保士氣自必周旋到底。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

伍瑋謙嚴防雷仙奴伊巴謙

南區剛於「菁英盃」晉級，今日回歸聯賽戰線，領隊貝可泓指陣容或會作輪換：「『廷峯』（翟廷峯）同Shu（佐佐木周）本身都係紥住上，未必會勉強落場，不過我哋只係領先流浪1分，今場就算輪換，都一定想贏。」陣容方面，川瀨浩太刑滿復出可以候命。

次循環曾救出劉智樂12碼，助南區力保勝果的伍瑋謙，提醒隊友小心對手幾名主力：「流浪進攻好睇雷仙奴同伊巴謙，佢哋可以自己搵食，又幫到隊友製造埋門，Mark人方面要做足啲。」

流浪上仗以3比1力挫港會，各項賽事取得2連勝，隨着賽季接近尾聲，助教林嘉緯指目前是搶分關鍵時刻，希望球員保持決心及狀態：「球隊上場早段攞到兩球優勢，但下半場體能有啲跌，變得比較受壓。雖然整體表現可接受，但體能仲可以加強，我哋仲有『足總盃』要應付，教練團要加倍努力維持球員嘅精神狀態。希望今場前場施加到壓力，控制住局勢。」

劉智樂要把握體能優勢

近兩個月內第3次與南區交手，隊長劉智樂表示有信心把握體力優勢，全取3分：「南區啱啱踢完『菁英盃』，我哋今周只係集中應付聯賽，體力點都有優勢，希望利用呢點攞晒3分。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

1伍瑋謙

4川瀨浩太 6基斯 21黃浩然

2陳潤潼 10亞哥斯達 15黎格爾 26陳凱柏

18艾華 9基哥利 90積遜

標準流浪

1盧兆崎

32李泳豪 23林堂真 45安沙 19姚浩明

11巴拉克 70比迪高 5林遼太

77雷仙奴 40伊巴謙 7劉智樂

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