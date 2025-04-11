蘇黎世3x3　英華女拔主力考畢DSE將回歸球場　

英華書院上屆在4強不敵聖若瑟書院，無緣晉級決賽爭3連霸，最終以季席完成賽事，今屆英華再度派出強陣，由王牌蔡浩東、以及龍鑫、靳弘毅和林韋濼組隊衝冠。現就讀中五的林韋濼首度參戰蘇黎世三人賽，直言不會有壓力：「自己落力操練，狀態不會差，搭配3位中六師兄，相信能打出不俗成績。」林韋濼補充會待3位中六隊友考完DSE才會展開訓練。

英華早前在精英賽準決賽不敵張振興伉儷書院，林韋濼承認球隊臨場發揮不佳，想在今次賽事重新證明自己：「我們今年整體實力強，希望能打入決賽再與張振興較量一番，亦想與今年學界賽未曾交手的喇沙書院切磋。」對於兩位中六生吳委峻和鍾子豪今屆不參賽，「韋濼」說：「他們個人能力都很強，我們4人風格與去年不同，要更加注重團隊合作。」

上屆憾負協恩錯失冠軍的女拔，今屆再派出主力張鎧恩和丘琦，聯手兩位中二生馮芷晴和陳泳恩應戰，中六的張鎧恩表示：「屆時比賽我跟丘琦已經考完DSE，不用同時兼顧學業和籃球，反而會有更多動力去打比賽。」丘琦就坦言：「我們不會以復仇心態作賽，能盡力打好每一場比賽已經心滿意足。」

女拔兩個主力康穎霖和徐穎恩受傷，首度派出2位中二生出戰蘇黎世三人賽，談及將與師妹合作張鎧恩道：「她們個人能力不錯，希望能傳授一些大賽經驗給她們，在比賽中打出正面的化學作用。」被問及最想遇到的對手，她笑稱反而有很多強隊不想面對：「裘錦秋、寶覺、心誠等學界勁旅都會在小組賽打上來，她們會率先熱好身，面對她們必然會有壓力，不過贏冠軍的目標一直不變。」