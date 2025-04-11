丹恩奴域：希拉爾客勝有辦「法」

力爭衞冕的希拉爾上周末於利雅得打吡大戰中，以1比3不敵來訪的艾納斯，因而錯失了拉近與榜首球隊伊蒂哈德差距的機會，故今仗面對伊蒂法克將誓要全取3分而回，但我認為希拉爾將會為自己仍然留在爭標行列而感到欣慰，事關榜首球隊伊蒂哈德上周末亦同樣失分，所以雙方暫時只有5分的差距。

我相信希拉爾定要在餘下8場聯賽錄得全勝才可，他們交出了最高水平的進攻表現，所以陣中的一眾進攻好手需要協助球隊爭勝，追貼近況平平的伊蒂哈德。

由於阿歷山大米祖域經已傷癒復出，主帥佐治捷西斯能否令這名塞爾維亞前鋒，以及累積17個入球的首席射手馬高斯李安納度一同正選上陣時交出最佳表現，將會相當關鍵。

雖然伊蒂法克目前的表現未算十分好，但我欣賞他們於上周六以1比1賽和聯賽榜第4位的艾卡迪沙比賽時，所展示出的個性。

我深信為他們扳平比數及取得1分的韋拿杜姆，將會為希拉爾帶來巨大威脅，事關他今季一共攻入11球及交出3次助攻，表現甚好。

由於梅沙丹比尼因傷缺陣，今季交出7次助攻及攻入3球的巴西翼鋒維天奴，將會是伊蒂法克陣中另一位近況大勇的球員。

今仗相信雙方將會合演另一場令人相當興奮的球賽，但我認為希拉爾最終可作客獲勝而回，保持爭標希望。