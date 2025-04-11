亞洲盃東亞區資格賽　港女籃首仗大敗中華台北

亞洲盃女子籃球二級（Division B）東亞區資格賽周五（11日）於蒙古舉行，香港女籃小組賽首場以47：92不敵中華台北，明日（12日）會對蒙古。

首節港隊憑關海珮單節7分，一度追至僅落後1分，李佩沛此節亦命中兩球三分，港隊首節以18：26落後，惟第2節遭對手打出21：7大幅拉開，半場落後至25：47。第3節港隊前6分鐘僅靠李祉均憑罰球取2分，對手則繼續猛攻打出22：2攻勢。港隊由黃雅婷得分「止血」，惜攻勢不多，黃靖浠和吳欣潼連取5分追至36：71。第4節中華台北打出21：11，最終港隊以47：92告負。

4月初有份出戰3x3亞洲盃的關海珮取港隊最高12分，大前鋒黃雅婷交出8分、4籃板，李佩沛取6分，李祉均和徐穎榆各取4分、4助攻。今仗港隊團隊命中率為29％，中華台北為50％，籃板方面，港隊搶得25個，比對手少30個，成為致命傷。

中華台北全員皆有得分，20歲中鋒蕭豫玟攻入全場最高22分，另加14個籃板，林蝶進帳14分、8籃板，林文佑交出12分、8籃板。

比賽賽程：

4月12日（下午3時）中國香港 vs 蒙古

4月13日（下午3時）蒙古 vs 中華台北