何詩蓓復出戰100蛙首名晉決賽　獲粉絲合照打卡索簽名

休戰近4個月的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），周六（12日）於體育學院舉辦「第68屆體育節長池游泳計時賽」復出亮相，今早出戰女子100米蛙泳被賽，並以1分10秒76首名衝線晉級下午決賽，賽後亦大方為一眾粉絲簽名合照。

在巴黎奧運奪得兩面銅牌的何詩蓓，去年12月出戰匈牙利世界短池游泳錦標賽後「放大假」，時隔4個月後決定復出，並於IG發帖「here we go again」宣布延續運動員生涯，長休後首戰以本地賽「試水溫」。值得一提，今次賽事為7月新加坡世錦賽的達標比賽，有消息指Siobhan將有意代表港隊參戰。

何詩蓓是日出戰女子100米蛙泳，儘管非她的主項，但仍曾以1分05秒92成績打破香港紀錄，賽前熱身時與隊友有說有笑，相當輕鬆。Siobhan在第5組第4線道出發，入水後發力全程領先，最終以1分10秒76首名衝線，晉級同日下午進行的決賽。同組的張穎怡和文薈喬分別以1分11秒32和1分11秒98獲第二、三名晉級。

Siobhan賽後獲一眾年輕泳手索取合照「打卡」，她亦大方送上親筆簽名，在池邊停留數分鐘後才離開，但未出現接受傳媒訪問。至於何詩蓓原定參戰的50米自由泳，在最新的參賽名單中未有落名。