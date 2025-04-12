鄧俊文謝影雪首勝中國「世一」亞錦賽坐亞望冠

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，相隔4個月後再「合體」，擦出更強火花，周六（12日）在寧波舉行的亞洲羽毛球錦標賽，以直落兩局擊敗擁主場之利的頭號種子兼「世一」中國蔣振邦／魏雅欣，強勢躋身決賽，坐銀望金。

被列為賽事5號種子的「鄧謝配」，再度「合體」的首個比賽愈戰愈勇，過關斬將在今天遇上世界排名第１的中國組合蔣振邦／魏雅欣，迎來這個賽事最大挑戰，然而「鄧謝配」憑着經驗與默契，首局以21比16先下一城，擁有主場之利的中國組合在第二局爭取反擊，但初段仍被「鄧謝配」拋開3至4分，雖然曾一度追至17平手，鄧俊文與謝影雪仍保持冷靜應戰，並乘着對手求勝心切打亂節奏，「鄧謝配」再一口氣連贏4分，以21比17奠定勝局，並以總局數2比0躋身決賽。

這是「鄧謝配」生涯首次擊敗蔣振邦及魏雅欣，雙方過去4度交鋒，港隊未嚐一勝，最近一次對壘是去年年終賽的分組賽事；他們在決賽將迎戰日本組合綠川大輝／齋藤夏，力爭「合體」後的首個冠軍。亞錦賽是世界羽聯的第二級別賽事，等同於世界巡迴賽的超級1000級別，相信此成績對目前世界排名第6的「鄧謝配」，更有助排名提升。