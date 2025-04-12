搶分追落後　曼城趕「宮」捧半場大

英超早場，曼城主場迎戰水晶宮。曼城上場悶和曼聯0比0，被批評為史上最差「曼市打吡」，最弊係聯賽再失2分後跌至第6位，爭奪歐聯資格出現危機，今輪對住作客特佳嘅水晶宮，勢必對攻，考慮到「藍月亮」近5場主場半場全開2球或以上，1.5球半場大機會高。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

曼城歐聯出局後近期難得清閒，主帥哥迪奧拿可以慢慢執隊波，近4場2勝2和，表現比之前有好轉，不過以曼城嘅標準嚟講當然未夠，而且艾寧夏蘭特受傷，球隊又要返番去幾年前踢「無鋒陣」時期，進攻除咗靠馬莫殊之外，奇雲迪布尼、貝拿度施華、根度簡幾位中場亦要重操故業，除咗組織進攻，仲要多啲起腳射門，爭取入波。

講到曼城今季成績下滑嘅一大原因，就係失球數字高企，近兩場對李斯特城同曼聯保持零失球，只係對手攻力弱，今場遇上擅打快速反擊嘅水晶宮，對曼城防線係一大考驗，而且按照曼城主場急於搶攻嘅戰術，今場入波必多，半場大亦好快夠數。

水晶宮聯賽排11位，降班威脅已解除，可以放開心情比賽，今季餘下目標係英足盃，如打入決賽，有機會與曼城相遇，今場可視為預演，戰意必堅。水晶宮近況極佳，近7場6勝1和，單計作客成績同樣係6勝1和，射手桑馬迪達傷愈復出上場對白禮頓重拾射門鞋，不過中堅馬克古希停賽對防線肯定有影響，曼城一眾進攻球員應該搵到食，開半場大更有利。

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