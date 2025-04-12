港超聯　冠忠南區擺擂台惡鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）頭場，第6位的冠忠南區坐鎮香港仔運動場，硬撼第7位的標準流浪。有基斯及宋柱浩缺陣的南區，派出亞哥斯達、佐佐木周及黎格爾控制中場，史提芬彭利拿、積遜和艾華組成前線三叉戟，基哥利先列後備；流浪方面，陳冠燊把守最後一關，林遼太和巴拉克負責中場掃蕩，比迪高從後派牌，協助劉智樂和伊巴謙攻堅，雷仙奴未被列入大軍名單。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

15 黎格爾

16 翟廷峯

18 艾華

21 黃浩然

90 積遜

標準流浪正選：

99 陳冠燊［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

45 安沙

70 比迪高

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

9 基哥利

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

12 李呈

14 馬榕生

16 袁熙懃

21 張青雲

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

93 嚴顥崑

98 姜鋧

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周六「中銀人壽超級聯賽」頭場，第6位的冠忠南區坐鎮香港仔運動場，鬥排7的標準流浪。流浪近況回順，各項賽事兩連勝，面對經歷「4日2戰」的主隊，體力或有優勢；南區剛於「賽馬會菁英盃」殺入決賽，為保士氣自必周旋到底。

伍瑋謙嚴防雷仙奴伊巴謙

南區剛於「菁英盃」晉級，今日回歸聯賽戰線，領隊貝可泓指陣容或會作輪換：「『廷峯』（翟廷峯）同Shu（佐佐木周）本身都係紥住上，未必會勉強落場，不過我哋只係領先流浪1分，今場就算輪換，都一定想贏。」陣容方面，川瀨浩太刑滿復出可以候命。

次循環曾救出劉智樂12碼，助南區力保勝果的伍瑋謙，提醒隊友小心對手幾名主力：「流浪進攻好睇雷仙奴同伊巴謙，佢哋可以自己搵食，又幫到隊友製造埋門，Mark人方面要做足啲。」

流浪上仗以3比1力挫港會，各項賽事取得2連勝，隨着賽季接近尾聲，助教林嘉緯指目前是搶分關鍵時刻，希望球員保持決心及狀態：「球隊上場早段攞到兩球優勢，但下半場體能有啲跌，變得比較受壓。雖然整體表現可接受，但體能仲可以加強，我哋仲有『足總盃』要應付，教練團要加倍努力維持球員嘅精神狀態。希望今場前場施加到壓力，控制住局勢。」

劉智樂要把握體能優勢

近兩個月內第3次與南區交手，隊長劉智樂表示有信心把握體力優勢，全取3分：「南區啱啱踢完『菁英盃』，我哋今周只係集中應付聯賽，體力點都有優勢，希望利用呢點攞晒3分。」