黃鎮廷携陳顯樺闖WTT太原站決賽　吳詠琳朱成竹獲銅牌

香港乒乓球隊在WTT世界乒聯巡迴賽太原站續傳喜訊，「一哥」黃鎮廷拍住師弟陳顥樺力挫2號種子的南韓組合安宰賢及林鍾勛，昂然躋身決賽，坐銀爭冠；而朱成竹與吳詠琳則為港隊袋走女雙銅牌。

作為男雙非種子組合的黃鎮廷與陳顥樺

，在今站比賽擦出火花，連闖幾關，首圈以3比0輕取日本組合，繼而淘汰了3號種子的新加坡的郭勇/馮耀恩，躋身4強，今天在準決賽遇上2號種子的南韓強手安宰賢及林鍾勛更打出漂亮一仗，雙方激戰4局後，港隊「黃陳配」以11比6、4比11、11比7及11比8獲勝，成功闖入決賽，將挑戰頭號種子的中國組合徐瑛彬／向鵬，力爭冠軍。

至於女雙方面，港隊亦表現不俗，吳詠琳與朱成竹再次合作上陣，8強贏得關鍵一仗，以3比0淘汰了日本組合Anne Uesawa / Asuka Sasao，取得4強席位；今天遇上南韓組合柳漢娜／金娜英，雙方打得精彩，「朱吳配」更曾一度領先，惟未能把握機會，並在接發球的前三板失誤較多，激戰三局下以7比11、10比12、9比11戰敗，但仍為港隊獲得一面銅牌。