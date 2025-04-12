體育節嘉年華設多項運動試玩　李思穎姚錦成鼓勵市民參與

港協暨奧委會主辦的第68屆體育節周五正式揭幕，今年以「全民起動 運動同樂」為主題，旨在推廣全民運動，鼓勵市民培養恆常運動習慣，促進親子共融及身心健康。

體育節嘉年華一連兩天（4月12及13日）於荃灣愉景新城舉行，現場設有10多項運動試玩，涵蓋奧運及新興運動，更有體育表演及示範、運動拍照打卡區等，為運動愛好者、運動新手、親子、青少年等不同類型人士帶來多種運動體驗。

港協暨奧委會委任了單車「小女車神」李思穎、手球的李文雅和欖球名將姚錦成擔任本屆體育節大使，他們為體育節拍攝宣傳片，並分享自己的運動故事。李思穎憶述兒時曾參與體育節的場地單車活動，認為運動有助紓壓，對身心健康均有裨益，希望藉大使身份號召更多市民參與運動。李文雅則鼓勵市民多善用社區運動設施，她表示體育節提供多元化運動體驗，有助大眾探索自己的運動興趣，建立健康的生活方式。姚錦成從父親角度出發，分享運動對孩子成長的幫助，認為團體運動能夠增強孩子的溝通與協作能力。

除了運動體驗及試玩，嘉年華亦設有第十五屆全國運動會主題攤位，加深市民對全運會的認識。港協暨奧委會會長霍震霆在致辭時表示：「適逢今年全運會賽事歷史性由粵港澳三地合辦，今屆體育節以『全民起動 運動同樂』為主題，並與康文署緊密合作，鼓勵更多巿民參與體育運動，同時為11月舉行的全運會預熱，希望市民多關注全運會消息，支持積極備戰的運動員。」

港協暨奧委會將聯同各體育總會於4月至8月期間，在全港各區舉行超過50項多元化的體育活動，包括比賽及同樂日等，涵蓋多個運動項目，適合不同年齡人士參與，當中四個重點活動分別為「城市體育嘉年華」、「親子運動市集 2025」、「全港足毽同樂日」及「飛盤同樂日」，市民可免費參加。無論是運動愛好者、運動新手還是一家大小，都可於體育節「盡情玩、盡情試」，體驗不同類型和強度的運動，盡享當中樂趣。

此外，「港協暨奧委會獎勵計劃及青少年獎勵計劃2024」頒獎典禮緊接於體育節開幕典

禮後舉行，港協暨奧委會撥出超過250萬獎金予各體育總會，表揚他們過去一年在體育發展上的貢獻。

第 68 屆體育節重點活動：

活動日期（2025年） 運動項目 活動名稱 地點

4月27日 群眾體育 城市體育嘉年華 九龍公園體育館

5月10及11日 健美 親子運動市集2025 荃灣體育館

5月25日 足毽 全港足毽同樂日 西九龍中心

6月14日 飛盤 飛盤同樂日 大坑東遊樂場