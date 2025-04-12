港超聯　理文傑志宿敵對決

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周六「中銀人壽超級聯賽」雙響炮，尾場前列大戰，由3哥理文於將軍澳運動場迎戰排第4的傑志。兩支宿敵今季3度交手，「黃黑軍團」錄得2勝1和，且看今日面對陷入頹勢的「藍鳥」，能否再次取得甜頭，藉此追趕榜首大埔。「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度及泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘坐鎮中場，支援艾華頓及安尼亞於前線攻堅，保連奴及李毅凱先列後備；至於傑志由泰利把關，利亞倫、費蘭度及顏卓彬組成中場鐵三角，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威 [C]

19 金旻奎

23 泰法蘇尼

91 羅沙

傑志正選：

25 泰利[GK]

2 羅梓駿

4 鄧達思

5 艾里奧[C]

10 馬查度

11 林樂勤

17 費蘭度

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

2 周子謙

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

17 張憙延

18 鄧筵霑

20 保連奴

26 黃俊皓

31 翁煦濤

55 余煒廉

傑志後備：

1王振鵬 [GK]

23 石皓心[GK]

8 鄭展龍

9 韋頓

12 裴栽釪

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

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周六「中銀人壽超級聯賽」雙響炮，尾場前列大戰，由3哥理文於將軍澳運動場迎戰排第4的傑志。兩支宿敵今季3度交手，「黃黑軍團」錄得2勝1和，且看今日面對陷入頹勢的「藍鳥」，能否再次取得甜頭，藉此追趕榜首大埔。

理文上仗以1比0險勝冠忠南區，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基盼望乘勝追擊，於主場球迷面前全取關鍵3分：「球隊喺呢個禮拜一直集中部署戰術，傑志好擅長把握對手漏洞反擊，任何失誤都可能畀到機會對方，我哋要提升後防嘅穩定性。」陣容方面，顏樂楓今場因傷缺陣。

安尼亞預期戰況照舊緊湊

今季聯賽兩循環交手，理文獲1勝1和，惟前鋒安尼亞不會因此放鬆警惕，深信今仗仍一如以往緊湊：「唔單止係班球員，相信每位球迷都好期待我哋同傑志決一勝負，因為每次交手都勁有火花，我哋會把握主場優勢，唔會令球迷失望。」

傑志上仗反負北區後，近3場聯賽兩度吞敗，目前落後榜首大埔9分，對於多名球迷上仗賽後直斥卡度素，中場顏卓彬指理解球迷不滿，惟強調全隊仍100%信任教練。「彬仔」承認後上爭冠機會渺茫，希望餘下賽事踢出爭氣波：「早排可能真係太高壓，令到大家有啲攰，依家爭冠得番數字上可能，壓力反而冇咁大，希望放開嚟踢，享受番踢波樂趣。」

顏卓彬指艾華頓威脅最大

「藍鳥」今季3鬥理文未嘗一勝，當中遭對方王牌艾華頓攻入2球，「彬仔」表示今日要加以防範：「睇番數據，無論入波或助攻，艾華頓喺理文都係排第一，當然仲有安尼亞同羅沙其他外援，我哋攻守轉換方面都要做好啲。」