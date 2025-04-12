港超聯　冠忠南區2比2逼和標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）頭場，第6位的冠忠南區坐鎮香港仔運動場，硬撼第7位的標準流浪。結果南區憑艾華的入球，以2比2逼和尾段有伊巴謙被逐的流浪。

有基斯及宋柱浩缺陣的南區，派出亞哥斯達、佐佐木周及黎格爾控制中場，史提芬彭利拿、積遜和艾華組成前線三叉戟，基哥利先列後備；流浪方面，陳冠燊把守最後一關，林遼太和巴拉克負責中場掃蕩，比迪高從後派牌，協助劉智樂和伊巴謙攻堅，雷仙奴未被列入大軍名單。

兩隊賽前為日前離世的前港隊球員梁維光默哀。16分鐘，流浪先有黃金機會，巴拉克接應李泳豪橫傳後傳中，劉智樂近門起腳被伍瑋謙救出。其後主隊有壞消息，被撞傷鼻部的積遜退下火線，由趙聡悟入替，27分鐘，佐佐木周開出罰球，安沙不慎「擺烏龍」，南區先開紀錄。31分鐘，巴拉克放過頭波，伊巴謙搶贏黃浩然後，把皮球送入網窩，旁證指伊巴謙越位在先，入球無效。

上半場補時階段，流浪連入兩球反超，先有伊巴謙接應巴拉克長傳，頂破伍瑋謙十指關，其後球證觀看VAR後，確認黃浩然禁區內犯手球，巴拉克射入12碼，流浪領先2比1完半場。

南區換邊後顏翱天，入替上半場有傷在身的伍瑋謙，隨後黃浩然疑似在禁區內犯手球，VAR覆核後認為黃浩然未有犯規動作。57分鐘，佐佐木周與趙聡悟撞牆後施射斜出。3分鐘後，佐佐木周勁射，陳冠燊救出，艾華門前補中成2比2。70分鐘，艾華單刀被陳冠燊擋出底線。81分鐘，後備入替的基哥利疑似在禁區內被林堂真拉跌，球證未有表示，補時階段，球證觀看VAR後，指伊巴謙出拳打向川瀨浩太，構成凶暴行為被逐，最終兩隊踢成2比2，各得1分。

經歷「四日兩戰」的南區，雖然是役一度被反超，但仍成功逼和流浪，亞哥斯達承認周中在「賽馬會菁英盃」4強激鬥東方後，體力難免有所影響，但認為球隊表現絕對有所交代：「今場好需要贏波去保住第6位，雖然攞唔晒3分有少少唔開心，但臨尾幾分鐘，見到大家已經好攰都頂埋落去，而且我哋成場創造咗好多機會，如果有啲運，應該唔止入兩球。」