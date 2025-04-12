傅家俊周日再度出擊世桌外　往績有優勢

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）日前在世界錦標賽外圍賽次圈轟出罕見的「16紅」清枱、打出一桿139度，引起桌壇熱話，甚至成為英國媒體的報道要聞，力爭正賽入場券的他周日(13日)再度出擊，與英格蘭球手斯索爭入第4圈，過去二人兩度碰頭，Marco戰績略為佔優。（now673台周日下午5時及周一凌晨2時直播）

臨時世界排名66的傅家俊按世界排名直入外圍賽次圈，並以10比4擊敗年僅20歲的梅斯頓，下仗面對過往都曾經交手的斯索，先後兩次碰頭都是Marco取勝，但最近一次已要數到2018年，當時在Riga大師賽的128強賽事，採7局4勝制進行，傅家俊以4比1取勝，然而相隔7年、當中Marco亦曾遇過眼疾問題，斯索的世界排名亦升至28位，雙方要鬥持久戰的19局10勝制賽事，戰況令人期待，香港球迷繼續集氣，全力為Marco打氣。

此外，另一位港將王雨晨早前在首圈以10比5贏馬耳他球手之外，原本次圈面對前世界冠軍蘇格蘭的杜治，惟杜治近日被指控涉及性侵兒童，被世界桌總暫時禁賽，令王雨晨不戰而勝躋身第3圈，周一（14日）將與米健士爭逐。