港超聯　理文請傑志吞「4蛋」　

周六（12日）「中銀人壽超級聯賽」雙響炮，尾場前列大戰由3哥理文於將軍澳運動場，主場迎戰排第4的傑志。「黃黑軍團」憑艾華頓、杜度、安尼亞及保利臣各建一功，以4球大炒對手，成功升上第2位，暫時落後榜首大埔3分。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度及泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘在中場掃蕩，前線三叉戟為艾華頓、羅沙及安尼亞；至於傑志則由泰利把關，利亞倫、顏卓彬和祖連奴組成中場鐵三角，迪美路夫在前線攻堅，鐘樂安、潘沛軒不入大軍名單。

兩支宿敵今季3度交手，理文錄得2勝1和，今場亦在3分鐘已先開記錄，艾華頓與安尼亞來一腳撞牆，前者殺入禁區狂抽近柱得手。雨勢之後越來越大，但未有影響理文進攻，18分鐘艾華頓傳中，保利臣頭槌被泰利飛身撲出。去到31分鐘，理文再下一成，杜度接應黃威罰球近門頂入，半場領先兩球。值得一提，在球員返入更衣室期間，多名傑志球迷在看台大叫「Cardoso Out」（卡度素下台），情緒相當激動。

易邊後傑志嘗試反撲，47分鐘利亞倫策動反擊，費蘭度起腳不中目標。6分鐘後羅梓駿斬入禁區，迪美路夫頭槌被陳嘉豪單手托出。不過58分鐘卻被「黃黑軍團」再入多球，艾華頓連過幾關後交橫，造就安尼亞門前撞入。2分鐘後保利臣再於禁區頂射入世界波，傑志落後至0比4。「藍鳥」之後有機會破蛋，但迪美路夫的單刀被救，馬查度又射中楣，最終理文維持贏4比0，今季各項賽事4鬥傑志保持不敗。