港超聯　相隔5個月轟世界波　保利臣：等咗好耐

周六(12日)「中銀人壽香港超級聯賽」尾場由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰傑志，最終「黃黑軍團」淨勝對手4球下，升上聯賽榜第2，下半場轟入世界波的中場保利臣（Mitchel）時隔5個月再次破門，他表示今場勝仗意義重大，希望繼續保持狀態助球隊「冧莊」。

下半場保利臣於禁區頂射入世界波，為「黃黑軍團」領先對手至4球，對於繼上年10月對北區一役後，相隔5個月重拾射門鞋，Mitchel表示自己等候多時：「呢球等咗好耐喇，我都唔記得上次入波係幾時，真係好開心。其實班隊友成日都叫我『試吓射啦』，今日有信心實入到，所以一攞到就即刻起腳，自己都覺得入得幾靚，希望陸續有嚟。」連續兩場取得「Clean Sheet」，Mitchel認為球隊在防守上比以往更為穩固，並能更有效地找機會反擊，希望繼續保持狀態。」

「黃黑軍團」今場升上聯賽榜第2，繼續緊追榜首大埔，Mitchel強調球隊的目標是餘下每場都要全取3分：「聽日東方對大埔直接影響爭標形勢，但未到最後都唔會知榜首係邊隊，我哋唯一可以做嘅係集中應付淨低嗰5場，每場都贏晒3分，我同球迷一樣好想可以『冧莊』，希望大家繼續入場支持我哋。」