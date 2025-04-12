港超聯　攔路虎互噬！北區迎戰港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場上演「攔路虎」對決，由兩度令傑志失分的北區假北區運動場，恭迎包尾卻先後令大埔和東方失分的港會。主隊聯賽錄得3連勝，氣勢如虹，面對近況認真麻麻的客隊，必定全力爭取延續強勢。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)

北區上場靠隊長肯迪梅開二度，令人意外地反勝傑志，兼收穫3連勝，當中在聯賽第2度擔正的小將戴子軒，稱對自身表現未算太滿意：「叫做中規中矩，仲有好多改善嘅地方，可以再進取啲；雖然適應到比賽節奏，但我覺得狀態只係中等。」

球季剩餘最後5場，「戴子」希望盡量爭取更多出場機會，藉此繼續進步。同時，他又有信心今場可以擊敗港會：「只要唔好畀對方嘅踢法，影響到自己進攻節奏，保持耐性去組織攻勢，我哋絕對有條件贏波。」值得一提，古杜拉刑滿可以復出。

另一邊廂，港會上周不敵標準流浪後，繼續位列榜末兼落後北區4分，各項賽事近4戰僅1和3負，主教練谷卓斯承認士氣難免受損，鼓勵球員今仗大打爭氣波，全力爭勝：「雖然北區最近連贏3場，但佢哋喺聯賽已經失咗54球，只要我哋快啲入局，畀壓力佢哋，絕對可以贏番場。」

後衞黎皚韜曾因傷缺陣約兩個月，直到3月尾聯賽對東方才告復出，他指狀態已慢慢提升，盼為球隊作貢獻。談到今場對手，「阿韜」點名要嚴防舒拉普：「舒拉普次循環對住我哋入咗兩球，佢身型同速度唔錯，射術又有咁上下，一定要睇實佢。」

【兩隊預計正選陣容】

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：10.羅曉聰 32.艾利安 8.肯迪

前鋒：18.戴子軒 7.舒拉普 9.羅港威

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 28.黎皚韜 26.羅素 4.唐道碧 22.比提

中場：6.奧斯卡 8.麥美倫 10.薩拉沙

前鋒：7.陳灝 9.里奧