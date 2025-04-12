港超聯　東方主場火併大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場，在旺角大球場上演一場焦點大戰，由東方主場硬撼榜首大埔。「綠戰士」賽前踢多一場領先4分，不過今季聯賽兩鬥東方卻未嘗一勝，且看今場能否成功復仇，兼乘機擴大領先優勢！（港台電視32、on.cc東網周日晚上6時同步直播）

東方聯賽頭兩循環作客大埔錄得1勝1和，但主教練盧比度（Chino）未敢樂觀，呼籲全隊沉着應戰：「比賽係逐場計，更何況大埔今場只要贏波，就好大機會捧盃，爭勝心完全唔使懷疑，但大家唔使畀太大壓力自己，盡力畀到壓力大埔就可以。」壞消息是馬希偉及費利浦薩有傷在身，上陣成疑，拿亞就累積5黃要停賽。

對於周中在「賽馬會菁英盃」4強憾負，葉鴻輝表示全隊已收拾心情，盼隊友減少犯錯，以免讓對手有機可乘：「大埔近況好弗，但我哋都贏過佢哋，所以冇話邊隊秤先啲，但喺前幾次交手見到大埔反擊效率好高，所以大家由攻轉守嗰吓再做好啲，唔好咁易畀佢哋製造威脅。」

大埔聯賽次循環曾在主場遭東方反勝，主教練李志堅盼球隊今場表現有所改善，會以贏波為目標：「應付死球同埋集中度要再加強，唔可以好似上場畀人追和之後，心態上就有所放鬆；當然巴科爾肯定係東方最大殺着，一定要睇實佢。」

「綠戰士」下周三（16日）緊接在「賽馬會菁英盃」4強惡鬥理文，惟「堅Sir」表示今場絕不會留力：「老實講冇可能唔諗下場，始終過兩日就打，不過首要一定係應付咗呢場先，一場一場嚟。」陣容方面，除馮冠鳴停賽，以及馬高斯山度士提早收咧外，「堅Sir」指一眾主力皆可候命：「其實好多球員一直帶傷就住踢，好似上場馬卡雷拿都要踢後備先。但去到季尾無計，要佢哋完全好番真係好難，再唞嘅話已經係下一季。」

【兩隊預計正選容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.賓紀文 16.梁振邦 6.米祖域 20.卡路士 19.亞歷斯祖

中場：36.顧斌 27.馬高斯 32.林衍廷

前鋒：7.巴科爾 9.巴杜姆

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 27.奇雲莫雷拉 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 5.峇夏比 6.羅振庭

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼