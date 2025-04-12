艾殊利高爾：沙拿每遇韋斯咸例開殺戒

利物浦離奪得史上第20個英格蘭頂級聯賽冠軍，只差一步，但近幾周卻接連遭遇滑鐵盧，除了在歐聯出局，更在上場聯賽爆冷不敵富咸。

上場敗仗意味由施洛帶領的紅軍，過去4仗僅取得1勝，直到上場在西倫敦輸波前，整季聯賽只試過1次落敗。

今仗韋斯咸對紅軍來說應該是一場完美的反彈之戰，近11場主場對錘仔幫從未落敗，其中近7次更是全勝。

這點主要歸功於穆罕默德沙拿，他近5次對韋斯咸攻入4球，並在17場比賽攻入13球，乃是職業生涯面對單一球隊第3高的入球數目，僅次於對熱刺和曼聯。由於他已落實續約留隊，我預計在經過幾周的沉寂之後，他將在今仗攻入1至2球沖喜。

另一邊廂，雖然韋斯咸並沒有降班危機，但對於這支東倫敦球隊來說，今季整體表現仍然是令人失望。

自從新領隊樸達到來之後，並沒有出現大多數球迷所預期中明顯有提升或改善的轉變。在他執教的12場比賽中，僅取得3場勝利，加上球隊近4場英超作客挑戰默西賽德郡球隊未嘗勝績。錘仔幫今年作客的數據也不理想，過去15場作客比賽只贏3場，這讓他們幾乎沒有任何希望在晏菲路能夠全身而退。

事實上，利物浦今季已經在聯賽和盃賽中兩次先後擊敗韋斯咸，而且每場皆各自攻入5球，這已經告訴大家紅軍的壓倒性優勢，因此利物浦將會再次大勝，並向聯賽冠軍邁進一大步。