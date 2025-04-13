阿仙奴失分變和波專家　3星受傷恐無緣鬥皇馬

周日(13日)凌晨英超賽事，阿仙奴主場被賓福特逼和1比1，將聯賽冠軍進一步推向利物浦。「兵工廠」今場派出多名後備，明顯留力歐聯8強次回合，可惜人算不如天算，賓韋特、湯馬士柏迪同佐真奴費路3大球星先後受傷，周四(17)作客皇家馬德里上陣成疑。

阿仙奴今場半力出擊，不過仍然控制戰局，基蘭泰亞尼早段頭槌入波慘食詐胡，直到61分鐘一次快速反擊，湯馬士柏迪接應迪格蘭賴斯妙傳，右路勁射破網。賓福特全場只有3次埋門2次中龍，但74分鐘就靠尤尼韋沙勾射入網，最終兩隊踢成1比1平手。

阿仙奴今季英超只輸過3場，但就出現12次和波，比起之前兩季加埋(11次)更多，而且今季領先情況下失分數字達16分，成為失落冠軍主因。阿仙奴近期聯賽2連和，明顯留力打歐聯，但係作客皇馬前再添3名傷兵，就算首回合贏3比0，傷患亦令晉級形勢增添變數。

右閘賓韋特喺賽前練習受傷，今場未有入大軍名單，代佢客串右閘嘅湯馬士柏迪，亦喺61分鐘因傷退下火線，而佐真奴就喺尾段疑似肋骨受傷離場，令已經換晒人嘅阿仙奴喺最後10分鐘要踢少1人，3人恐怕未必趕得切對皇馬上陣。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「預計唔到佐真奴會傷，搞到最後10人應戰，佢呼吸出現困難，可能係肋骨問題，唔知咩情況，但佢繼續唔到；湯馬士柏迪覺得身體有唔妥，我哋唔想冒險，我未同軍醫傾，唔知佢係咪可以對皇馬，賓韋特都係一樣，我哋仲有幾日時間檢視。」