拜仁失分 烏比治慘變「德甲奧拿拿」

烏比治(右)被麥斯比亞(左)頂入「大細龍門」。(Getty Images)

周日(13日)凌晨德甲「國家打吡」，榜首拜仁慕尼黑主場出擊，遭多蒙特逼和2比2，被視為「紐亞接班人」嘅門將烏比治創下恥辱紀錄，成為拜仁史上第1位首5場德甲上陣，都有失波嘅門將，被網民嘲諷係「德甲奧拿拿」，恐怕會方今夏需要另覓「門神」人選。

拜仁慕尼黑上半場創造唔少攻勢，但都失之交臂，換邊後3分鐘，防線出錯失守，中堅金玟哉漏頂，被多蒙特前鋒麥斯比亞頂入烏比治嘅「大細龍門」，令呢位21歲新星以最尷尬方式創下恥辱紀錄。

拜仁教練高柏尼明顯不滿「罪人」金玟哉表現，隨即用拉菲爾古里路入替佢，果然立竿見影，呢位葡萄牙國腳上陣11分鐘，就入波為拜仁扳平。跟住另1位後備上陣球員基拿比射入，協助拜仁反超前2比1。

不過，拜仁防線始終不穩，多蒙特前鋒古拉斯倒掛射門，雖然被烏比治神勇撲出，但華迪馬安頓補射入網逼和2比2。雙方近3次交鋒，多蒙特取得1勝2和，成為拜仁剋星。

烏比治為拜仁踢5場德甲合共失9球，加上歐聯8強首回合被國際米蘭2次攻破大門，主場輸1比2，拜仁將於周四(17日)凌晨次回合作客國米，烏比治勢必面臨重大壓力。

至於德甲第2位利華古遜主場打和柏林聯0比0，仍然落後拜仁慕尼黑6分。