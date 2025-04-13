35歲老將1射1傳　國米留力歐聯照贏波

周日(13日)凌晨意甲，榜首國際米蘭輪換陣容，留力踢歐聯，主場仍然以3比1擊敗卡利亞里，35歲前鋒阿拿奧杜域射入1球及1次助攻，果然寶刀未老，有望獲得續約。

國際米蘭上周中歐聯8強首回合作客以2比1擊敗拜仁慕尼黑，今仗正選陣容作出6個變動，明顯為留力周四(17日)凌晨次回合生死戰。阿拿奧杜域代替馬古斯杜林，擔正上陣不負所托，開賽13分鐘勁射入網打開紀錄，跟住呢位奧地利國腳作出妙傳，由拿達路馬天尼斯射成2比0。

換邊後冇耐，卡利亞里靠前鋒羅拔圖碧高尼頂入追番1球，但國米始終技勝一籌，費達歷高迪馬高開出角球，中堅恩比斯錫勁頂入網，奠定3比1勝局，國米近5場聯賽取得4勝1和，領先踢少1場嘅第2位拿玻里6分。

賽後國米教練施蒙尼恩沙基大讚阿拿奧杜域表現出色，爭標過程發揮關鍵作用，呢位老將今季各項賽事上陣22場入7球及2次助攻，已追平上季入波數字，愈戰愈勇，佢將於今夏約滿，只要保持水準，有望獲得續約。

另1場意甲，祖雲達斯憑古普美拿斯、基倫耶迪斯各入1球，主場以2比1擊敗萊切。