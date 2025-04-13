第4節不敵蒙古三分雨　港女籃亞洲盃東亞區外圍賽無緣晉級

香港女子籃球隊周六（12日）出戰亞洲盃女子籃球二級（Division B）東亞區外圍賽，港隊今仗第3節曾領先東道主蒙古7分，最終以57：65告負，錄得兩連敗，無緣晉級正賽。

港隊與中華台北及蒙古同組，3隊之中成績最佳的將晉級亞洲盃二級正賽。首仗港隊以47：92不敵中華台北，休息不足24小時後迎來第2場對蒙古。今仗港隊派出李佩沛、李祉均、關海珮、馬丹鳳及徐穎榆擔任正選，首節有徐穎榆和馬丹鳳各取5及4分，以12：20落後。

第2節港隊奮力追分，打出9：0攻勢追至25：27，趙珈萮單節命中兩記三分，港隊半場僅以31：34落後。第3節港隊防守奏效，對手全節僅取9分，馬丹鳳、關海珮、徐穎榆聯手打出10：0攻勢，助港隊一度反超前7分。馬丹鳳單節攻入9分，港隊以48：43完成此節。

決勝節開段港隊有趙珈萮連取5分，惟蒙古灑下「三分雨」，由Nyamjav Nandinkhusel、Bolor-Erdene Baatar和Tsatsral Bayarmaa連轟4記三分波，一舉超前8分。港隊進攻失靈，最後雖有趙珈萮轟入「三分彈」，但為時已晚，最終以57：65告負。

今仗兩隊中鋒表現突出，蒙古的Bolor-Erdene Baatar取16分10籃板；香港的馬丹鳳亦交出16分8籃板。蒙古另有Khulan Onolbaatar攻入15分，Nyamjav Nandinkhusel和Tsatsral Bayarmaa各取12分。港隊趙珈萮三分球5射4中貢獻14分，關海珮取8分6籃板，李祉均交出8分3籃板4助攻，徐穎榆進帳7分5籃板5助攻。