港超聯　攔路虎互噬！北區迎戰港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場，上演榜下游搶分大戰，北區於北區運動場主場迎戰港會。北區今場沿用早前擊敗傑志的正選十一人，丹尼路、基拿美扼守中路，肯迪、羅曉聰在中場校炮，小將戴子軒繼續擔正，與羅港威在前線攻堅；舒拉普、古杜拉則先列後備。港會方面，改由李溢晉把守最後一關，羅素、比提鎮守後防，史加利、薩拉沙負責派牌，箭頭為里奧。值得一提，港會今場並沒有後備門將。

北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

2 波比

3 基拿美

5 丹尼路

8 肯迪 [C]

9 羅港威

10 羅曉聰

18 戴子軒

29 簡嘉亨

32 艾利安

73 黃偉國

港會正選：

95 李溢晉 [GK]

2 曾俊軒

6 奧斯卡

8 麥美倫

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

22 比提

26 羅素 [C]

28 黎皚韜

74 史加利

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19湯振雄 [GK]

4 李俊霆

7 舒拉普

11 古杜拉

12 吳栢希

22 劉君正

23 韋健豪

28 班哲文

33 蕭世充

82 凌柏賢

港會後備：

4 唐道碧

7 陳灝

19 申在鎬

20 黃琛喆

40 歷祈活

44 彬尼

67 麥根尼高

80 關歷克

97 林澔希

99 陳浩嘉

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場上演「攔路虎」對決，由兩度令傑志失分的北區假北區運動場，恭迎包尾卻先後令大埔和東方失分的港會。主隊聯賽錄得3連勝，氣勢如虹，面對近況認真麻麻的客隊，必定全力爭取延續強勢。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)

北區上場靠隊長肯迪梅開二度，令人意外地反勝傑志，兼收穫3連勝，當中在聯賽第2度擔正的小將戴子軒，稱對自身表現未算太滿意：「叫做中規中矩，仲有好多改善嘅地方，可以再進取啲；雖然適應到比賽節奏，但我覺得狀態只係中等。」

球季剩餘最後5場，「戴子」希望盡量爭取更多出場機會，藉此繼續進步。同時，他又有信心今場可以擊敗港會：「只要唔好畀對方嘅踢法，影響到自己進攻節奏，保持耐性去組織攻勢，我哋絕對有條件贏波。」值得一提，古杜拉刑滿可以復出。

另一邊廂，港會上周不敵標準流浪後，繼續位列榜末兼落後北區4分，各項賽事近4戰僅1和3負，主教練谷卓斯承認士氣難免受損，鼓勵球員今仗大打爭氣波，全力爭勝：「雖然北區最近連贏3場，但佢哋喺聯賽已經失咗54球，只要我哋快啲入局，畀壓力佢哋，絕對可以贏番場。」

後衞黎皚韜曾因傷缺陣約兩個月，直到3月尾聯賽對東方才告復出，他指狀態已慢慢提升，盼為球隊作貢獻。談到今場對手，「阿韜」點名要嚴防舒拉普：「舒拉普次循環對住我哋入咗兩球，佢身型同速度唔錯，射術又有咁上下，一定要睇實佢。」