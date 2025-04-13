港超聯 攔路虎互噬！北區迎戰港會
2025年04月13日 14:00
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港超聯：北區 vs 港會
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場，上演榜下游搶分大戰，北區於北區運動場主場迎戰港會。北區今場沿用早前擊敗傑志的正選十一人，丹尼路、基拿美扼守中路，肯迪、羅曉聰在中場校炮，小將戴子軒繼續擔正，與羅港威在前線攻堅；舒拉普、古杜拉則先列後備。港會方面，改由李溢晉把守最後一關，羅素、比提鎮守後防，史加利、薩拉沙負責派牌，箭頭為里奧。值得一提，港會今場並沒有後備門將。
北區正選：
1 龐焯熙 [GK]
2 波比
3 基拿美
5 丹尼路
8 肯迪 [C]
9 羅港威
10 羅曉聰
18 戴子軒
29 簡嘉亨
32 艾利安
73 黃偉國
港會正選：
95 李溢晉 [GK]
2 曾俊軒
6 奧斯卡
8 麥美倫
9 里奧
10 薩拉沙
15 素朗臣
22 比提
26 羅素 [C]
28 黎皚韜
74 史加利
北區後備：
16 張桂華 [GK]
19湯振雄 [GK]
4 李俊霆
7 舒拉普
11 古杜拉
12 吳栢希
22 劉君正
23 韋健豪
28 班哲文
33 蕭世充
82 凌柏賢
港會後備：
4 唐道碧
7 陳灝
19 申在鎬
20 黃琛喆
40 歷祈活
44 彬尼
67 麥根尼高
80 關歷克
97 林澔希
99 陳浩嘉
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場上演「攔路虎」對決，由兩度令傑志失分的北區假北區運動場，恭迎包尾卻先後令大埔和東方失分的港會。主隊聯賽錄得3連勝，氣勢如虹，面對近況認真麻麻的客隊，必定全力爭取延續強勢。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)
北區上場靠隊長肯迪梅開二度，令人意外地反勝傑志，兼收穫3連勝，當中在聯賽第2度擔正的小將戴子軒，稱對自身表現未算太滿意：「叫做中規中矩，仲有好多改善嘅地方，可以再進取啲；雖然適應到比賽節奏，但我覺得狀態只係中等。」
球季剩餘最後5場，「戴子」希望盡量爭取更多出場機會，藉此繼續進步。同時，他又有信心今場可以擊敗港會：「只要唔好畀對方嘅踢法，影響到自己進攻節奏，保持耐性去組織攻勢，我哋絕對有條件贏波。」值得一提，古杜拉刑滿可以復出。
另一邊廂，港會上周不敵標準流浪後，繼續位列榜末兼落後北區4分，各項賽事近4戰僅1和3負，主教練谷卓斯承認士氣難免受損，鼓勵球員今仗大打爭氣波，全力爭勝：「雖然北區最近連贏3場，但佢哋喺聯賽已經失咗54球，只要我哋快啲入局，畀壓力佢哋，絕對可以贏番場。」
後衞黎皚韜曾因傷缺陣約兩個月，直到3月尾聯賽對東方才告復出，他指狀態已慢慢提升，盼為球隊作貢獻。談到今場對手，「阿韜」點名要嚴防舒拉普：「舒拉普次循環對住我哋入咗兩球，佢身型同速度唔錯，射術又有咁上下，一定要睇實佢。」