利物浦嘆慢板等捧盃　入球細抵玩

英超利物浦主場對韋斯咸，「紅軍」上場意外不敵富咸，不過同次席阿仙奴分數仲有一大段距離，相信會改踢穩陣波，只要最後7輪保持本身水準，奪冠只係遲早問題，預計今場除咗爭取入球，亦會做好防守，避免陰溝裡翻船，況且韋斯咸近6場作客全開3球或以下，到訪晏菲路球場預計會加強防守，3.5球入球細抵玩。（Now 621及611周日晚9時直播）

利物浦自從第4輪輸畀諾定咸森林之後，已經長達7個月共26輪聯賽不敗，點知去到上輪對富咸打爛「齋缽」輸2比3，今季聯賽作客首次輸波，不過睇番「紅軍」近期成績確實有所倒退，歐聯出局、英聯盃決賽飲恨，加埋聯賽輸波，近4場輸3場共失6球，雖然話聯賽冠軍十拿九穩，但都不能太過放鬆。

利物浦近期成績下滑，同後防不穩有關，今場干拿巴特利傷愈復出，唔使再用居迪斯鍾斯打右閘，相信情況會冇咁差；至於前鋒線就繼續強陣，尤其是穆罕默德沙拿剛宣布續約，絕對有助提升士氣，回復正常表現。

至於「錘仔幫」韋斯咸現時排16位，距離降班區域15分，基本上冇護級壓力，球員喺冇包袱情況下比賽，隨時有更佳表現都唔奇，不過面對利物浦狂「鋒」來襲，勢必加強防守，佢哋近6場作客輸3場，全開3球或以下，相信今場利物浦就算贏，入波都唔會多。

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