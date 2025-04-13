港超聯　北區贏港會收穫4連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場，上演榜下游搶分大戰，北區於北區運動場主場迎戰港會。北區雖一度被對方里奧追平，但憑射手黃偉國梅開二度，加上艾利安的入球，最終以3比1贏波，4連勝後積分追平冠忠南區，但因對賽成績不及對手，只能屈居第7位。

北區今場沿用早前擊敗傑志的正選十一人，丹尼路、基拿美扼守中路，肯迪、羅曉聰在中場較炮，小將戴子軒繼續擔正，與羅港威在前線攻堅；舒拉普、古杜拉先列後備。港會方面，改由李溢晉把守最後一關，羅素、比提鎮守後防，史加利、薩拉沙負責派牌，箭頭為里奧。值得一提，由於費查受傷，韋俊軒亦因球衣問題缺陣，港會今場並沒有後備門將。

聯賽3連勝的北區，今場6分鐘已打開紀錄，黃偉國前場逼搶成功後，推入大位起腳省中羅素彈入。北區29分鐘再有機會，艾利安放出長傳，肯迪單刀但被李溢晉救到；隨後的角球攻勢，戴子軒把握對方後衞解圍不遠，順勢一抽又角度太正。港會42分鐘追平，比提接應長傳頭槌頂入中路，麥美倫踩後，里奧大腳抽入，半場兩隊踢成1比1。

易邊後突然下雨，但無阻主隊北區繼續搶攻，52分鐘後備入替的古杜拉落底傳中，羅港威撞射被李溢晉撲出。67分鐘北區再次領先，古杜拉策動反擊，黃偉國尾柱插水式頂入，個人梅開二度。5分鐘後北區再入多球，黃偉國交出直線，艾利安近門射入，最終北區有驚無險贏3比1，聯賽4連勝。