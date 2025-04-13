港超聯　東方主場火併大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場上演榜首大戰，東方坐鎮旺角大球場，與「1哥」大埔正面交鋒。東方派出米祖域、卡路士以及客串中堅的梁振邦鎮守中路，馬高斯和馬希偉控制中場，為巴科爾及費利浦薩製造機會；「綠戰士」方面，陳肇鈞、帕特華維迪和羅振庭組成中場鐵三角，支援盧卡斯、馬卡雷拿和伊高沙托尼攻堅。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

10 費利浦薩

16 梁振邦［C］

19 亞歷斯祖

20 卡路士

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

大埔正選：

94 謝家榮［GK］

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

20 帕特華維迪

26 李家豪

33 加比爾［C］

44 韋法頓

東方後備：

26 廖富源［GK］

17 賓紀文

28 蕭政

32 林衍廷

33 高銘浩

35 林千裕

36 顧斌

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

99 洛迪古斯

大埔後備：

1 戴廷匡［GK］

25 雲天樂［GK］

2 楊學敏

3 宋紘毅

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

27 奇雲莫雷拉

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

99 鄭子森

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場，在旺角大球場上演一場焦點大戰，由東方主場硬撼榜首大埔。「綠戰士」賽前踢多一場領先4分，不過今季聯賽兩鬥東方卻未嘗一勝，且看今場能否成功復仇，兼乘機擴大領先優勢！（港台電視32、on.cc東網周日晚上6時同步直播）

東方聯賽頭兩循環作客大埔錄得1勝1和，但主教練盧比度（Chino）未敢樂觀，呼籲全隊沉着應戰：「比賽係逐場計，更何況大埔今場只要贏波，就好大機會捧盃，爭勝心完全唔使懷疑，但大家唔使畀太大壓力自己，盡力畀到壓力大埔就可以。」壞消息是馬希偉及費利浦薩有傷在身，上陣成疑，拿亞就累積5黃要停賽。

對於周中在「賽馬會菁英盃」4強憾負，葉鴻輝表示全隊已收拾心情，盼隊友減少犯錯，以免讓對手有機可乘：「大埔近況好弗，但我哋都贏過佢哋，所以冇話邊隊秤先啲，但喺前幾次交手見到大埔反擊效率好高，所以大家由攻轉守嗰吓再做好啲，唔好咁易畀佢哋製造威脅。」

大埔聯賽次循環曾在主場遭東方反勝，主教練李志堅盼球隊今場表現有所改善，會以贏波為目標：「應付死球同埋集中度要再加強，唔可以好似上場畀人追和之後，心態上就有所放鬆；當然巴科爾肯定係東方最大殺着，一定要睇實佢。」

「綠戰士」下周三（16日）緊接在「賽馬會菁英盃」4強惡鬥理文，惟「堅Sir」表示今場絕不會留力：「老實講冇可能唔諗下場，始終過兩日就打，不過首要一定係應付咗呢場先，一場一場嚟。」陣容方面，除馮冠鳴停賽，以及馬高斯山度士提早收咧外，「堅Sir」指一眾主力皆可候命：「其實好多球員一直帶傷就住踢，好似上場馬卡雷拿都要踢後備先。但去到季尾無計，要佢哋完全好番真係好難，再唞嘅話已經係下一季。」