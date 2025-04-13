曼聯踢到殘　紐卡素搶W乘虛而入

英超重頭戲，紐卡素主場迎戰曼聯，「喜鵲」正在全力搶分保住前列排名，奪取下屆歐聯入場券，全隊鬥志十足，近5場聯賽贏4場，勢必把握地利優勢，力爭再下一城。至於「紅魔鬼」經過連場惡鬥，體力難免輸蝕，加上兩隊近5次交鋒，紐卡素獲得4勝1負，一於再捧主勝。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

紐卡素上仗大勝李斯特城3比0，追至同車路士同分，因淨得球較少緊隨其後。雖然英超前5位球隊可以參加下屆歐聯，但由於曼城、阿士東維拉亦步亦趨，排名第3至7位積分極為接近，因此紐卡素並冇失分空間，應會主攻求勝。

事實上，「喜鵲」近期愈戰愈勇，各項賽事4連勝，包括英聯盃決賽擊敗英超榜首利物浦，可見球員狀態處於巔峰，尤其是前鋒阿歷山大伊沙克腳風非常順，今季聯賽已有20球進帳，僅次於穆罕默德沙拿、艾寧夏蘭特，並於首循環射入曼聯大門。加上積及梅菲、哈維班尼斯、辛度東拿利等中前場球員亦具備不俗入球能力，足以撕破「紅魔鬼」防線。

另邊廂，曼聯陷入「地獄賽程」，近3場比賽包括惡鬥英超第3位諾定咸森林，結果以0比1落敗，跟住「曼市打吡」悶和曼城0比0，緊接輪到上場歐霸盃8強首回合作客法甲勁旅里昂，打和2比2，球員疲於奔命，恐怕未必可以恢復十足體力。此外，曼聯門將奧拿拿上場歐霸盃連番犯錯，盛傳領隊魯賓艾摩廉今場將會收起佢，改由2號門將比恩迪亞把關，但呢位土耳其國腳今季僅為曼聯上陣6次，能否堵塞大門漏洞，實屬疑問。「紅魔鬼」防線有重大隱憂，紐卡素正好乘虛而入。

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