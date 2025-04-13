殘疾人劍擊衛星賽　余翠怡主場橫掃3金

香港2025殘疾人劍擊衛星賽周日（13日）假馬鞍山體育館圓滿結束，港隊繼首日於佩劍及重劍項目勇奪6金1銀5銅的精彩表現後，次日於男女子A、B級花劍個人賽，再增添3金4銀1銅，其中余翠怡奪得女子A級花劍金牌，今站賽事一共收穫3金。

港隊於今日各級花劍賽事中乘勝追擊，更包辦女子A級花劍3甲。首日奪得女子A級重劍及女子A級佩劍雙料金牌的大師姐余翠怡，於女子A級花劍決賽以15：10擊敗隊友范珮珊稱后，在今次衛星賽橫掃3金。陳㬢及湯雅婷則分別奪得男子及女子B級花劍金牌。

賽後余翠怡表示已經相隔多年沒有在香港比賽，重返主場感開心：「除了得到滿意的成績，難得可以再次在香港主辦比賽，見到有市民入場支持我們，最重要我爸爸媽媽也能到現場支持我們比賽，感覺在香港比賽十分舒服及親切。」

至於湯雅婷則表示，「今次我取得兩金一銅，比較難忘是銅牌（佩劍A級），因為今次要混合兩個組別(A級與B級)，本身以為自己會包尾，最後竟然有一塊獎牌，所以十分難忘。」

總結港隊於今次賽事中奪得9金5銀6銅，共20面獎牌，成績令人鼓舞。