曼聯1比4慘負紐卡素　「落實」史上最差球季

曼聯今季創下球會史上最低分紀錄。(Getty Images)

曼聯喺英超史上最差球季正式「落實」！周一(14日)凌晨英超，曼聯作客1比4慘敗紐卡素腳下，今季第14場聯賽敗仗追平球會紀錄，而且就算「紅魔鬼」最後6輪全勝，都唔會超越歷來最低分嘅21/22球季(58分)，提前鎖定「史上最差」紀錄。

曼聯今場收起犯錯頻頻嘅門將奧拿拿，上半場表現唔算差，雖然24分鐘被辛度東拿利窄位抽入先失，但37分鐘由阿歷真度加拿祖快腳射入追平。可惜換邊後曼聯崩潰，被哈維班尼斯連入2球，加上後備龍門比恩迪亞犯錯，般奴古馬雷斯77分鐘錦上添花，曼聯最終慘敗1比4。

曼聯依家只得38分鐘排第14位，就算最後6連勝都係得56分，肯定低過21/22球季58分嘅「英超史上最渣」紀錄，領隊魯賓艾摩廉賽後表示：「我理解外界批評，但我唔在乎，冇嘢比輸波更難受，聯賽榜已說明一切，我哋要專注歐霸盃，今日嘅錯誤唔可以再犯。」

曼聯周五(18日)凌晨會喺歐霸8強次回合迎戰里昂，首回合兩隊踢成2比2，但今場因拉傷大腿，要職員扶住離場嘅約舒亞舒克斯，肯定唔可以上陣，魯賓艾摩廉透露：「舒克斯對里昂？我諗冇可能。相信佢會缺陣幾場比賽，我哋要專注下一場賽事。」