VVD絕殺賀續約　利物浦最快星期日封王

英超冠軍嚟緊星期日誕生？「1哥」利物浦近期喜事重重，王牌球星穆罕默德沙拿續約後，周日(14日)英超主場2比1擊敗韋斯咸，絕殺功臣華基爾雲迪積克(VVD)據報日內亦會續約，最重要係利物浦依家領先阿仙奴13分，最快有機會喺周日(20日)提前封王！

利物浦士氣高昂，沙拿18分鐘右路傳中，路易斯迪亞斯無人看管下先拔頭籌。利物浦之後多次攻勢無功而還，86分鐘更有安德魯羅拔臣擺烏龍，以為要失分之際，VVD89分鐘接應角球頂入，為利物浦全取3分，將榜首優勢拉開到13分。

英超只剩6輪情況下，如果阿仙奴周日作客葉士域治輸波，同日較後時間利物浦作客擊敗李斯特城，就可以提早贏英超冠軍。利物浦領隊施洛表明唔介意冇得喺主場鎖定冠軍：「我唔在乎喺邊度封王，就算距離晏菲路15公里都冇問題，我哋完成咗32場硬仗，依家要專注多2場。」

絕殺功臣VVD賽後更暗示即將續約：「我好榮幸今日第100次以隊長身份帶領利物浦出賽，最重要係拎到3分，步近我哋嘅夢想，所有人都知我好愛利物浦，就睇吓呢個星期發生咩事。」據報利物浦將會同VVD續約到2027年。