傅家俊5 Cue「起迫」無助世桌外晉級

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）爭取再踏進「聖殿」克魯斯堡劇院仍要再等，周日(13日)在世界錦標賽外圍賽以6比10不敵斯索，於第3圈止步；而中國天才球手趙心童則愈戰愈勇，爭取入正賽僅一步之遙。

上一圈轟出罕有紀錄的Marco，今仗遇上世界排名已升上28位的斯索，雖然傅家俊過去曾兩度戰勝對手，但上一次對壘已是2018年。二人今仗在前半段打得緊湊，互有「搏拳」，斯索開局即轟出一桿139度並領先2比0，然而Marco力追下雙方曾一度打至3比3平手，惟斯索愈打愈順，更一口氣連贏4局拋離，最終以10比6奠勝；Marco今仗有5 Cue「起迫」，最高一桿打出97度。另一位港將王雨晨將於稍後登場，與米健士對壘。

至於中國天才球手趙心童繼續「爆發」，他以10比4擊敗同胞呂昊天躋身外圍賽第4圈，這位前全英冠軍在最後五局先後轟出90、137、59及116度，爭取世錦賽正賽席位僅差一步，下仗將與淘汰了傅家俊的斯索爭逐。趙心童曾因涉假波而被禁賽，並需要在業餘的Ｑ巡迴賽再打起，結果在7個比賽中贏了4個，並獲得未來兩季的職業賽資格。