艾卡華斯奪第6個大師賽冠軍　追平拿度紀錄

擁四個大滿貫冠軍的西班牙小天王艾卡華斯，周日（13日）在蒙地卡羅大師賽成功逆轉，首奪這項ATP1000級的紅土賽事錦標，並追平了其偶像兼前輩拿度所創的紀錄，成為歷史第2人。

這位世界「3哥」在先落後一盤3比6的情況下，以6比1、6比0反勝意大利的姆錫迪，生涯首次在蒙地卡羅捧盃，並迎來今季第二個錦標，然而這是艾卡華斯生涯第6個大師賽冠軍，成為史上第2位在22歲前擁有6個或以上1000級大師賽錦標的球員，傳奇球星拿度就是第1人，而他於2006年以19歲之齡在羅馬公開賽製造了這項成就，而艾卡華斯則於下周就滿22歲。至於這項數據是根據現代公開時期，皆因1000級大師賽於1990年才正式列入ATP巡迴賽；因此網壇傳奇干納斯及麥根萊等未有在名單之上。

艾卡華斯由於傷病影響，今季經歷了起伏不穩，他賽後坦言：「我知道很多人對我有期望，這真是非常艱難的一個星期，經歷了很多困難的時刻，我真的為感到自豪，這一個月無論是場內遇是場外，都非常艱難。」他抱着獎盃再展示「四萬」笑容:「來到這裡，看到所有努力得到回報，我真的很開心。」艾卡華斯自去年印第安韋爾斯首奪1000級賽事冠軍後，已袋走6個大師賽錦標，並累計生涯贏得18個排名賽冠軍，這不但在世界排名上再迫近「世一」之位，並為下月爭取衞冕法網注下強心針。