【有片】麥巴比「收山腳」面臨重罰　或無緣西盃決賽

去片睇基利安麥巴比「收山腳」粗野踩對手

周日(13日)晚西甲，皇家馬德里作客以1比0擊敗艾拉維斯，但付出沉重代價，前鋒基利安麥巴比使出「收山腳」粗野踩對手，被球證出示紅牌趕出場，由於呢位法國球星犯規動作極其惡劣，面臨被罰停賽4場，可能無緣西班牙盃決賽對巴塞隆拿。

皇馬一開波就狂攻對手，踢到33分鐘，由卡馬雲加遠射入世界波打開紀錄，但5分鐘後，基利安麥巴比想阻止對手打反擊，一腳踩向艾拉維斯中場安東尼奧白蘭高小腿，球證睇完VAR後，向佢直接出示紅牌，打窒「銀河艦隊」氣勢。

換邊之後，艾拉維斯亦有後衞文奴山齊士侵犯雲尼斯奧斯祖利亞，同樣被趕出場，雙方10打10情況下，皇馬保持1比0勝果，落後榜首巴塞隆拿4分。

基利安麥巴比對上1次被逐，已經係2019年法足盃決賽，相隔6年再拎紅牌，有手尾跟，根據西班牙《阿斯報》爆料，由於麥巴比涉嫌故意踢人，性質非常惡劣，估計會被罰本土賽事停賽4場，意味會缺陣未來3場西甲對畢爾包、基達菲、切爾達，以及4月27日凌晨舉行嘅西班牙盃決賽對巴塞隆拿。

另有消息指麥巴比已作出道歉，加上以往行為良好，未必會坐4場「波監」。麥巴比仍然可以出戰周四(17日)凌晨歐聯8強次回合主場對阿仙奴，「銀河艦隊」首回合輸0比3，想翻身並唔容易。