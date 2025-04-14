比雅斯迪再次「Pole-to-Win」　超越韋少升上車手榜第2

F1巴林站周日（13日）結束，經過57圈激戰後麥拿侖「雙雄」愈踩愈有，齊齊「企櫈仔」，澳洲車手比雅斯迪再下一城，今季兼生涯第二次「Pole-to-Win」，迎來生涯第4冠，同時在車手榜超越爭取衞冕的麥斯韋斯塔本，與隊友諾里斯包辦車手榜前二位置。

24歲的比雅斯迪今季開賽前獲車隊續約，果然表現特別醒神，今站出戰生涯第50場大獎賽，再次獲得排頭位，並與隊友諾里斯的配合下，繼中國站之後再次由頭帶到尾，贏得今季第二冠，也是麥拿侖車隊在巴林賽道的首勝，比雅斯迪以1小時35分39秒435率先衝線，平治車隊的羅素以15.499秒落後獲得亞席，而目前在車手榜領先的麥拿侖諾里斯則以第3名衝線，法拉利「孖寶」勒卡歷及咸美頓分別獲第4及5位；衞冕總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本僅得第6，而值得一提是紅牛第二車手終於為車隊成功搶分，日本的角田裕毅以第9名完成，獲得寶貴2分。

比雅斯迪今站奪冠，令他以總積分74分跳升車手榜次位，超越了上屆盟主韋斯塔本，並令韋少（69分）跌落第3位，而諾里斯則以77分續排榜首；同時，亦為麥拿侖在車隊總排名擴大優勢，以151分遙遙領先榜首，拉開暫列次位的平治（93分），更拋離目前僅得71分的紅牛。本周將移師到沙特阿拉伯，再次較量。