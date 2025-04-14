鄧謝配亞錦賽奪冠榮歸　二人下月出戰蘇迪曼盃

香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪，早日在中國寧波奪得亞錦賽冠軍後，周一（14日）傍晚隨港羽隊乘機抵港，謝影雪更獲愛犬接機，「鄧謝配」向傳媒展示兩人合作9年以來首個世錦賽金牌和獎盃，二人大讚新教練陳斌生加入幫助突破，並直言短期內會以蘇迪曼盃、世錦賽和全運會為目標。

談及「復出」考量，謝影雪打趣笑指是拍檔鄧俊文「勸說」，整個過程亦沒有考慮很長時間，她又同鄧俊文異口同聲大讚教練執教有方：「有高水平教練加入，會想再試下自己的能力，他執教的戰術上有很多新思路，雖然未能完全熟悉，希望之後的訓練可以再從他們身上學到更多，亦相信我們還有很大進步空間，期望成績再有突破。」

世界排名第6位的「鄧謝配」時隔4個月「重組」，鄧俊文認為一切照舊，默契保持良好，「阿雪」則認為他與新拍檔磨合後打法與以往有些微不同，對於復出後即登最高頒獎台，她笑指是完成職業生涯的「遺願」：「能贏得冠軍倍感驚喜，做夢都沒想到這個結果，原定今站（寧波亞錦賽）主要是找回比賽的感覺，好在有俊文幫我找回很多信心和比賽的節奏，今次奪冠對我之後的職業道路起鼓勵作用，推動我們繼續前進。」

33歲的謝影雪近年重返校園，現就讀香港大學，身為「學生運動員」的她坦言：「明天要考mock test，感覺頗辛苦」，她同時拍一拍身旁的鄧俊文說：「很佩服讀書和運動兼修的人！」