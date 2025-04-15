英超球證又出鬧劇　富咸「被迫」換錯人輸波

周二(15日)凌晨英超獨腳戲，般尼茅夫主場1比0險勝富咸，水平受質疑嘅英超球證又出鬧劇！據報當富下半場連換3人，第4球證同教練團溝通出現誤會，將換走20號嘅沙沙盧傑變成30號嘅賴恩施斯隆，富咸領隊馬高施華發現後激烈投訴，但因條例所限被禁修正，富咸「焗換」下返魂乏術輸波。

般尼茅夫今場有完美開局，安東尼施美安開波唔夠1分鐘就先開紀錄；富咸以翼鋒賴恩施斯隆威脅力最大，完半場前一次頭槌攻門太正被救出。富咸57分鐘一口氣換3人準備反撲，期間馬高施華突然向第4球證添羅賓遜激烈投訴，添羅賓遜要叫主球證奧利華介入，令呢次換人擾攘近5分鐘。

報道指富咸當時換走賴恩施斯隆、洛迪高梅尼斯同辛達貝治，但其實馬高施華係想換走20嘅沙沙盧傑，並唔係30號嘅賴恩施斯隆，添羅賓遜疑似睇錯富咸職員手寫嘅紙條而換錯人，但由於賴恩施斯隆當時已離開球場，球例禁止完成換走嘅球員重新入場，令富咸只能硬食，最終亦未能收復失地。

馬高施華賽後不滿表示：「件事係因為第4球證同我哋嘅職員缺乏溝通，我哋本來有好多時間去修正錯誤。當我見到賴恩施斯隆走出嚟，我就即刻嘗試去修正，但係第4球證唔比我哋改。」富咸今場如果贏波，就可以追到落後第6名嘅車路士3分，但輸波後就跌落第9位，爭入歐洲賽嘅美夢大受打擊。