邱安妮領漢華女籃　一條心劍指Panasonic后冠

漢華女籃共8次應邀出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，這支4屆亞軍成績相當穩陣，上屆準決賽遇上衞冕冠軍協恩，於4強止步。然而今屆港九區D1賽事，漢華女籃以第7名取得精英賽入場券，可惜於精英賽8強憾負裘錦秋中學（葵涌），無緣挑戰冠軍寶座，相信這學年的失利將成為推動力，凝聚一眾女將，在此證明她們的實力和無比決心。

邱安妮勉勵隊友展現最佳

陣中得分主力兼隊長邱安妮，去年尾在港九區D1煞科日，個人獨取23分，領軍擊敗德望，並助漢華女籃取得精英賽資格。這位今年就讀中六的女生，將於「Panasonic學界籃球邀請賽」上演「最後一舞」，她明言球隊勢必團結一致，以冠軍為目標齊心應戰，同時勉勵隊友盡力展現最佳一面：「全力做好自己，不要留下遺憾。」

漢華女籃

教練：翁金驊、陳詠芯

隊員：邱安妮、彭靖桐、黃鈺媛、黃可婷、陳穎喬、曾嘉妍、陳淑兒、關鎣、李麗沂、温樂彤、黃樂芯、陳逸菲、林靖雯、朱銘晴、梁韶應

本學年成績：學界港九區D1第7名、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布