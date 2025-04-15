單場比賽轟兩桿147　佩治成為桌壇歷史第1人

「大鬍子」佩治（Jackson Page）周一（14日）在世界桌球錦標賽外圍賽創造了歷史，成為首位單場轟出兩桿147的球員，並因此袋走14萬7千英鎊獎金（約150萬港元），未踏進克魯斯堡劇院已經相當興奮。

這位威爾斯球員在外圍賽第3圈以10比2大勝英格蘭的泰拿，他開局已經滿有手感，不斷「起迫」，在首節第8局先轟出生涯首個147，休戰後愈戰愈勇，在第12局再轟一Cue147為今場比賽作結。

這是桌球史上首次在單場比賽出現兩Cue 147的紀錄，而佩治亦因此獲得世巡賽的特別獎賞，就是在賽季的四大賽事中轟出兩桿147，便可以袋走巨額獎金14萬7千英鎊；而23歲的佩治仍有望獲得世錦賽外圍賽的1萬鎊獎金及1.5萬鎊的單桿最高度數獎金，相信這筆可能達到17.2萬英鎊的獎金，是他職業生涯的最高獎金。

佩治打出了今季球壇第14桿147，亦是桌球史上累計至216桿，這位世界排名35位的球手坦言:「感覺超正，打破紀錄實在是太興奮，能夠在這裡做到，更是147作完結，感覺就似走上月球。」他續稱:「我在比賽中從來不追求147，有時練習都會嘗試，但昨日打完第一個147時，我就想再打一個，結果成功了，或者我將來會追求更多。」他下仗於64強將與奧干拿爭取踏走克魯斯堡劇院上演的正賽資格。