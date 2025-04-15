艾殊利高爾：歷史引證PSG有被翻盤可能性

如果阿士東維拉想要戰勝對手，他們需要在主場再渡過一個令人難忘的歐洲之夜。

在首回合作客巴黎王子公園球場極其熾熱的氣氛下，這支英格蘭中部球隊如果僅以1球差距落敗，能回到維拉公園球場再跟對手一戰，他們一定會非常高興。可惜殘酷的現實是他們在比賽最後時間失了第3球，也意味著他們要想躋身4強的話，還有很長的路要走。維拉公園主場球迷需要營造與巴黎聖日耳門球迷上周類似的氛圍，以幫助他們的球隊取得勝利。

首回合的對碰每個入球都非常精彩，兩邊的門將對此都無能為力，包括摩根羅渣士的入球，給了維拉在這場比賽中尚有一線生機。

我希望看到奧尼屈堅斯今場在經歷前兩仗退居後備下能重返正選名單，尤其考慮到維拉今場急需要入球，而他是維拉隊各項賽事中的神射手，更在過去周末的聯賽後備上陣攻入一球。

巴黎聖日耳門在首回合表現出色，目前正處於巔峰狀態，前線多點開花。隨著法甲聯賽已提早奪冠，他們有望實現一個聯賽不敗的球季兼三冠王，可能會成為球會歷史上最出色表現的球季。

球隊在上周首回合的比賽展現了極其豐富的進攻手段及天賦，在已經攻入28個歐聯入球的情況下，很難相信他們今場不會再添士哥，從而淘汰維拉。話雖如此，考慮到巴黎聖日耳門過往的歷史，我們也絕不能排除他們被奇蹟翻盤的可能性。

巴黎聖日耳門此前7次在歐聯淘汰賽首回合比賽中以兩球或以上的優勢領先下，其中竟有3次被淘汰，包括8年前由艾馬利執教時面對巴塞隆拿時的驚天被反勝，我相信不少球迷都記得那個晚上。

巴黎聖日耳門今仗將迎來隊長馬昆賀斯的回歸，他是球隊的重要一員，在對維拉的比賽中將發揮舉足輕重的作用。維拉已經保持主場 17 場不敗，包括最近 的4連勝，並且在最近 8 場主場比賽中有 7 場能至少攻入兩球，所以巴黎聖日耳門絕對不能掉以輕心，需要確保他們好好保持領先優勢。

我預計阿士東維拉從比賽第一分鐘開始便會發動進攻，這可能會讓他們容易受到對方的反擊威脅，而巴黎聖日耳門擁有具級數的球員可以懲罰對手。我預計這將會是一場精彩的和局，最終由巴黎聖日耳門晉級。