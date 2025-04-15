韋斯塔本不滿戰車再傳離隊　紅牛高層：「非常擔心」

爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本，上周日剛在F1巴林站以第6名完成後，再傳出他有意離隊，而紅牛車隊顧問瑪高（Helmut Marko）對於「韋少」在紅牛的未來亦直言「非常擔心」。

擁有4屆總冠軍的韋斯塔本剛於巴林站遇上重大打擊，以第6名衝線，今季進行了4站「韋少」僅於上站在日本奪冠，而比雅斯迪則為麥拿侖贏得今季第3場的勝仗。而且「韋少」在車手總排名更跌落第3，落後兩位麥拿侖車手，距離領跑的諾里斯差8分。

紅牛車隊顧問瑪高接受英媒訪問時坦言:「這非常令人擔憂，我們必須要盡快改進賽車，讓他擁有一部可以爭勝的賽車；我們要為他打造一部能夠爭世界冠軍的戰車。」事實上，「韋少」對紅牛今季的戰車相當不滿，在煞車及輪胎等問題多多。

瑪高續稱:「我們有很多問題，主要是平衡性及抓地力，我估煞車問題都隨之而來。」雖然「韋少」與紅牛的合約至2028年，但瑪高本月曾透露合約中有一條附加條款，可以容許他離隊，而條款中的具體內容未有公開，但實際上是規定紅牛要為這位荷蘭車手提供一部可以爭標的賽車。

韋斯塔本在巴林站遇上一波幾折，兩次進站都出現延誤，其中一次是維修區交通燈系統，另一次就是換前胎的問題，最後拼到第6名衝線都算難得，而當時他表示炎熱天氣及崎嶇的賽道加劇了紅牛車隊的問題；「韋少」今年曾表示，對自己的未來感到輕鬆，有傳平治及雅士頓馬田均有意招攬這位世界冠軍，平治老闆禾夫更毫不掩飾想簽「韋少」，上季也曾經進行洽談。