Red Bull街舞賽大學海選冠軍出爐　6月爭港區總決賽

世界著名街舞大賽Red Bull Dance Your Style第三度登陸香港,上周末假新蒲崗Portal舉行公開組海選及專為大學生而設的大學海選及大學資格賽。都會大學的Wing勝

出,晉身6月28日假香港文化中露天廣場舉行的香港區總決賽。

Red Bull Dance Your Style 繼去年之後再次加入大學資格賽,吸引了近百位大學生參與海選。海選以跳舞圓圈個人表演,評判評分的形式進行,總分最高的16位參賽者則晉級至大學資格賽。海選評判大有來頭,包括:法國著名Hip Hop 舞者、Juste Debout冠軍DIABLO、來自越南的Red Bull Dance Your Style 2024年世界總冠軍MT POP、南韓的 Red Bull Dance Your Style 2023年世界總冠軍WAACKXXXY。除了擔任評判,這幾位世界冠軍級人馬,更於周日開設workshop與本地舞者切磋交流。而美國的Hip Hop世界冠軍THE CROWN則在選手中挑選舞者,與他一同進行即興表演 。

Red Bull Dance Your Style大學資格賽的賽制與香港區總決賽一樣,每一輪均分兩個回合對賽,每一回合每位舞者均有一分鐘施展舞技,決賽則是三個回合對賽,每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。各輪Battle結束後,觀眾選擇展示印上紅色一面或藍色一面的投票卡進行投票,票數多者即晉級下一輪賽事。

Wing習舞4年,當初是與朋友一起學,但朋友只學了3個月便放棄,而他卻一直堅持至今。

去年他也參與了大學資格賽並打入4強。對於能奪得香港區總決賽資格,他表示:「很興奮!我沒有想過可以做到,因為今年跟去年的水平不遑多讓,很多新人都非常有潛質。」對於決賽對手Chlorine,Wing表示大家私底下是好朋友,對方是一位很有想法及style的女舞者。他十分期待6月28日的總決賽,因為參與香港區總決賽的選手,無論是透過外卡抑或是海選晉級的,他們都是業界前靠、實力過人,期待與他們同台較量。