Red Bull街舞賽大學海選冠軍出爐　6月爭港區總決賽

世界著名街舞大賽Red Bull Dance Your Style第三度登陸香港，上周末假新蒲崗Portal舉行公開組海選及專為大學生而設的大學海選及大學資格賽。都會大學的Wing勝

出，晉身6月28日假香港文化中露天廣場舉行的香港區總決賽。

Red Bull Dance Your Style 繼去年之後再次加入大學資格賽，吸引了近百位大學生參與海選。海選以跳舞圓圈個人表演，評判評分的形式進行，總分最高的16位參賽者則晉級至大學資格賽。海選評判大有來頭，包括：法國著名Hip Hop 舞者、Juste Debout冠軍DIABLO、來自越南的Red Bull Dance Your Style 2024年世界總冠軍MT POP、南韓的 Red Bull Dance Your Style 2023年世界總冠軍WAACKXXXY。除了擔任評判，這幾位世界冠軍級人馬，更於周日開設workshop與本地舞者切磋交流。而美國的Hip Hop世界冠軍THE CROWN則在選手中挑選舞者，與他一同進行即興表演 。

Red Bull Dance Your Style大學資格賽的賽制與香港區總決賽一樣，每一輪均分兩個回合對賽，每一回合每位舞者均有一分鐘施展舞技，決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。各輪Battle結束後，觀眾選擇展示印上紅色一面或藍色一面的投票卡進行投票，票數多者即晉級下一輪賽事。

Wing習舞4年，當初是與朋友一起學，但朋友只學了3個月便放棄，而他卻一直堅持至今。

去年他也參與了大學資格賽並打入4強。對於能奪得香港區總決賽資格，他表示：「很興奮！我沒有想過可以做到，因為今年跟去年的水平不遑多讓，很多新人都非常有潛質。」對於決賽對手Chlorine，Wing表示大家私底下是好朋友，對方是一位很有想法及style的女舞者。他十分期待6月28日的總決賽，因為參與香港區總決賽的選手，無論是透過外卡抑或是海選晉級的，他們都是業界前靠、實力過人，期待與他們同台較量。