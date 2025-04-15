【歐聯】多蒙特中門大開迎巴塞

歐聯8強次回合，多蒙特主場迎戰巴塞隆拿，德甲球隊多蒙特首回合大敗0比4，惟有豁出去搶攻，希望盡快入波收復失地，但主攻同時，防線難免空虛，失球機會亦非常大。巴塞隆拿傳統上崇尚進攻踢法，有4球在手亦唔會刻意防守，加上近6場歐聯有5次總入球開4球或以上，中位數3.5球嘅入球大值博。（Now 638周三凌晨3時直播）

雖然多蒙特首回合慘吞4蛋，但表現並唔差，放膽同對手鬥攻，無奈把握力欠佳，導致大敗收場。事到如今，「蜜蜂兵團」即使晉級機會渺茫，但始終喺自己地頭比賽，為挽回面子，相信會盡力爭勝，向球迷交代。事實上，多蒙特一向無懼同豪門駁火，上場聯賽作客拜仁慕尼黑，都可以逼和2比2，更何況今仗有地利支持，應該有力攻入巴塞大門。

至於巴塞隆拿攻強守弱，教練費歷克必然會利用進攻上嘅優勢，向對手施壓。隊內2位前鋒拉芬夏比洛尼、羅拔利雲度夫斯基腳風非常順，今屆歐聯分別入12球、11球，排射手榜前2位，兩人首回合都有波入，證明多蒙特防線招架唔住佢哋。加上進攻中場丹尼爾奧莫已傷愈，可以復出增強火力，但係左後衞阿歷斯巴迪受傷缺陣，防線有隱憂，寧願博入球大。

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