比爾加絲大熱當選WNBA狀元　陳凱玲成台裔球員第一人

2025年WNBA選秀大會於周二（15日）舉行，星級學生運動員、來自康涅狄格大學（UConn）的控球後衛比爾加絲（Paige Bueckers）大熱當選狀元，來季加盟達拉斯飛翼（Dallas Wings）。至於同屬一間大學的陳凱玲（Kaitlyn Chen），在第三輪第5順位被今年新加入WNBA的金州女武神（Golden State Valkyries）選中，成為首位登上WNBA的台裔球員。

比爾加絲出生於美國明尼蘇達州，現身高1米83，為康涅狄格大學征戰5年，其中在2022至23賽季因傷缺席整個球季，至於4個賽季場均取得19.8分、4.6次助攻和4.7個籃板，曾被大學教練Geno Auriemma盛讚為「百年一見的天才」。比爾加絲在今年「三月瘋」面對俄克拉何馬大學轟入大學生涯新高的40分，更帶領球隊殺入冠軍戰並擊敗頭號種子的南卡羅萊納大學，贏得隊史第12冠及個人首座NCAA冠軍，大學生涯第3年全票當選全美第一陣容。

除NCAA外，比爾加絲更代表美國國家隊出戰多個國際大賽，其中她在2018年的阿根廷青年奧運會，以7戰全勝率隊贏得3x3籃球項目金牌，更在2019年聯手克拉克（caitlin clark）和希莉范利特（Hailey Van Lith）等WNBA新星，出戰在泰國舉行的FIBA U19女籃世界盃，比爾加絲場均交出11.6分、4.1個籃板和賽事最高的5.4次助攻，一舉奪得金牌兼榮膺MVP個人獎項。值得一提，比爾加絲在籃球場外亦是「大明星」，未入WNBA前個人IG已累積逾220萬人追蹤，就連Nike亦首度為這位「學生運動員」推出個人PE鞋款。

至於父母均為台灣移民、在美國加州聖馬力諾出世的陳凱玲，於2021至24年就讀常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），以年度最佳球員成績帶領球隊贏得常春藤聯賽（Ivy League）冠軍，隨後轉校至比爾加絲所在的康涅狄格大學，場均取得6.9分、3.4次助攻和1.8個籃板。大學畢業後決定挑戰WNBA，結果於今日選秀會上以第3輪5號簽、總順位第30被今年新加入聯盟的球隊金州女武神選中，寫下WNBA台裔球員新一頁。