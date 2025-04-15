【歐聯】維拉豁出去　藉地利求反「聖」

歐聯8強次回合有好戲上演，英超勁旅阿士東維拉主場迎戰巴黎聖日耳門(PSG)。首回合維拉輸1比3，今場要收復失地難度雖高，不過維拉公園球場氣勢驚人，而且球隊實力急速提升，今場抱破釜沉舟決心出擊，有力製造理想戰果，主勝值得一博。（Now 643周三凌晨3時直播）

維拉喺首回合被PSG壓制，但大部分時間都可以抗衡，如果唔係補時失第3球，今場晉級懸念將會更大。維拉今季成績提升，但作客同主場嘅表現有好大差距，今仗重返維拉公園作戰絕對係信心保證，佢哋近5場歐聯主場4勝1和，包括贏過德甲班霸拜仁慕尼黑。

維拉相隔42年後再戰歐聯，但係陣中有唔少歐戰經驗豐富嘅球員，領隊艾美利就係歐洲冠軍級教頭，冬季引入嘅拉舒福特、馬高阿辛斯奧同唐耶爾馬倫亦屬歐戰常客，球隊實力大大增強。維拉喺歐聯8強本來已被一致睇淡，今仗喺冇壓力下，有望製造佳績。

PSG喺法甲稱王稱霸，但喺歐洲賽事表現並唔穩定，尤其作客演出不時走樣，今場如果想守住2球領先優勢隨時出事，被動踢法並非PSG所長。PSG對上5次喺歐聯作客英超球隊，只得1勝4負成績，包括今屆聯賽階段吞阿仙奴雙蛋，維拉絕對有機會扳回一城。

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