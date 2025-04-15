華拉度列又降班　大哨準備賣盤冇眼睇

「大哨」朗拿度持有82%股份嘅華拉度列，今季西甲31輪只得16分排名墊底，落後17位艾拉維斯15分之多，尚餘最後7輪，降班已成定局，而且朗拿度對於無日無之嘅球迷示威抗議感到厭倦，打算今夏將球隊賣盤出售。

48歲嘅朗拿度於2018年夏天以3,000萬歐元買入華拉度列51%股份，之後不斷增持至82%，並於2019夏天豪言，球隊要喺5年內進軍歐聯，不過現實剛好相反，連同今季，華拉度列5年內第3次降班。

球隊成績差引發球迷不滿，仲好自然將矛頭指向名氣大嘅朗拿度，每場主場都有球迷發起抗議示威，叫「大哨」離開，令佢相當冇癮。

朗拿度去年5月已順利出售高士路，帳面賺咗3,000萬美元(約2.34億港元)，佢最初估計華拉度列如果賣盤，可以賺得更多，事實上幾年前曾有買家報價8,000萬歐元收購華拉度列，「大哨」拒絕，因為佢目標價係1億至1.2億歐元。

不過隨着華拉度列戰績低落，「大哨」拒絕再注資，球會價值不斷下降，「大哨」打算以5,000萬歐元出售(約4.4億港元)，不過目前僅收到4,000萬歐元報價，可謂損失慘重，至於能否順利出售，今年6月係關鍵。