維拉瘋狂反撲悲情出局　當拿隆馬成PSG救世主

周三(16日)凌晨歐聯8強次回合，阿士東維拉上演絕地大反擊，幾乎製造奇迹，佢哋喺先輸2球下連轟3粒，主場3比2反勝巴黎聖日耳門(PSG)，可惜面對「上身」嘅基安盧基當拿隆馬，尾段多個必入球都被神救瓦解，最終未能收復首回合失地，兩回合計以4比5飲恨出局。

首回合作客輸1比3，維拉今場早段慌失失，連職員都喺開場播錯歐霸盃嘅主題曲，比賽早到更被PSG兩次反擊打爆，由兩閘夏基美同紐奴文迪斯分別入波，維拉喺總比數輸到1比5，不過佢哋未有放棄，34分鐘泰利文斯勁射省中人入網，令球隊再次入局。

下半場維拉大反擊，55分鐘約翰麥甘尼狂推半場轟出世界波，2分鐘後拉舒福特精彩助攻安斯干沙再入1球，次回合戲劇性反勝3比2，當時仲有超過半個鐘去爭追平(總比數)入波，但泰利文斯嘅必入頭槌同馬高阿辛斯奧單刀，都被當拿隆馬神勇救出，PSG得以保住晉級資格。

維拉領隊艾美利賽後表示：「我為球隊所做一切覺得驕傲，我哋展示出喺呢種水平比賽嘅能力，最重要係盡快再踢歐洲賽，最後6場聯賽要爭取歐聯或歐霸資格。」至於PSG教練安歷基就錫晒當拿隆馬：「PSG有好多勁人，唔單止當拿隆馬係世界最佳，我哋亦有世界最強陣容，兩回合計我哋值得晉級。」