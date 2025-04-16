【有片】福仔神助攻！朗尼求佢重返曼聯

阿士東維拉喺歐聯8強「光榮」畢業，拉舒福特喺次回合嘅表現更係光芒四射，下半場右路個人表演後交出「神助攻」，睇到球迷拍爛手掌，連曼聯名宿朗尼都忍唔住，叫佢考慮重返曼聯做紅魔傳奇。

拉舒福特今場繼續取代奧尼屈堅斯做正選，扭波過人(4次)、製造機會(4次)、傳中(9次)都係全場最高，而佢助攻安斯干沙入反勝3比2一球，喺右路精彩個人突破非常精彩。艾美利喺76分鐘將「福仔」換走，被批評打室維拉最強氣勢。

維拉1月借用拉舒福特，同曼聯傾好可以用4,000萬鎊將佢買斷，不過艾美利賽後就話未有決定：「依家好難講有咩計劃，拉舒福特感覺良好，佢踢咗好精彩嘅一仗，佢開心我哋就開心。(轉會計劃)好視乎季尾比賽踢成點。」

至於曼聯名將朗尼就表示，希望拉舒福特可以重返曼聯：「我想福仔返曼聯，而且踢到好似今場咁樣，呢個係所有曼聯球迷想見到嘅畫面。拉舒福特人曼聯人，佢100%想為曼聯比賽。喺一個理想世界，拉舒福特會想做曼聯傳奇，有冇可能我唔知，但所有球迷都想見到。」