趙心童力挫施索再闖桌球聖殿　2人共轟6桿「破百」

中國天才球手趙心童周二（15日）實現了再踏足克魯斯堡劇院的夢想，在世界桌球錦標賽外圍賽第4圈以10比8力挫施索，勇闖32強的正賽，並成為史上第3位以業餘身份走進桌球「聖殿」克魯斯堡的球員。

27歲的趙心童與施索打出高水準一仗，雙方不斷「起迫」，全場合共轟出6桿「破百」，當中趙心童分別有3桿(134,127,103)及4cue 50+ (72,72,83,72)，而施索亦轟出3桿「破百」(114,113,126)及4桿 50+ (92,75,73,76)，相當精彩。

趙心童獲勝後，取得32強席位，繼2019年卡希爾及2022年米高韋德後，第3位以業餘球員身份走入克魯斯堡劇院舉行的世錦賽正賽。這位曾經於2021年贏得全英賽冠軍盟主，因去年涉賭波問題被世桌巡禁賽，並於判罰後要從業餘階段開始打起，而他透過Q巡迴賽再次獲來季兩屆的職業賽資格。

「我很開心，亦為自己感到自豪。」曾於2019及2022年曾在世錦賽正賽爭逐趙心童賽後表示:「施索是一位很出色的對手，他今天打得很好，給我很大的壓力，我會更努力打好比賽，並且享受枱上的時間，期望我可以再次成為前列球手，但我需要先贏更多比賽。」至目前為止，中國已有至少7位球員在克魯斯堡劇院的世錦賽正賽亮相，已創造了中國參賽球員的紀錄；而香港的王雨晨稍後對伊朗的華法爾，亦期望可以取得正賽資格。

世界桌球錦標賽將於本月19日至5月5日上演，今季缺席多項比賽的「火箭」奧蘇里雲，在參賽名單上，相信令球迷期待。