艾殊利高爾：阿仙奴歐聯失波少勢入4強

阿仙奴上周二在酋長球場度過一個令人難忘的晚上後，皇家馬德里回師班拿貝主場將要進行背水一戰。

阿仙奴在首回合表現驚艷，當晚的比賽以3個精彩的入球作結，包括迪格蘭賴斯的兩個精彩罰球和米基爾馬連奴1球精彩的撞射，後者延續了對皇馬的良好往績，職業生涯中面對銀河艦隊攻入了面對單一球隊最多的入球。

皇馬上仗三線的表現皆不及兵工廠，我預計他們在今場會作出調整，尤其是在中場線方面，卡馬雲加將因紅牌停賽，但另一邊廂曹亞文尼將刑滿復出。此外，我認為莫迪歷將退居後備，令費達歷高華維迪能從閘位位置移回到中場中，為必須努力爭勝的皇馬提供一些中場的能量和動力。

過往他們似乎總是能在歐聯的關鍵時刻找到出路，但從未扭轉過如此大的比數差距，所以如果能做到這一點，這將是他們在歐聯另一個里程碑。皇馬在今屆歐聯的表現並不算出色，目前已輸掉4場比賽，但在過去兩輪比賽中先後戰勝曼城和馬德里體育會，成功出線8強。

阿仙奴在賽和賓福特的正選陣容中，已充分表明決心留力今場歐聯大戰的心態。儘管首回合的成績相當出色，但他們絕不想在次回合大意失荊州。 雖然我認為阿仙奴能攻入皇馬3球，大概讓每個人都感到十分驚訝，但細心一想勝利的結果其實並不意外，皆因兵工廠在今屆歐聯表現非常出色。

我相信皇馬會以2比1的小勝比數贏得這場比賽，但最終阿仙奴會是笑到最後晉級4強的球隊。在歐聯賽場上，他們的入球數字與皇馬一樣，失球之少排名第2，所以我推斷他們有能力在銀河船隊身上取得入球的同時，並阻止他們攻入兩球以上，並自2009年以來首次晉身歐聯4強。