杜凱琹負張本美和無緣出線世界盃　孫穎莎闖16強

乒乓球世界盃在澳門上演連場激戰，港隊「一姐」杜凱琹周三（16日）亮相女單小組賽事，惡鬥狀態大勇的日本首席女單張本美和，憾負0比4，無緣躋身16強淘汰賽，而中國「世一」孫穎莎輕鬆連贏兩仗，昂然晉級16強，繼續爭標路。（港台電視32 於16至20日直播）

港隊有三位隊員包括黃鎮廷、杜凱琹及朱成竹獲得世界盃參賽資格，男、女單各有16組，每組3人每場打4局，小組首名可出線第二階段的淘汰賽。阿杜在女單小組先以直落4比0（11-6、11-7、11-7、11-2）擊敗艾荷迪比（Mariam Alhodaby)，惟今天碰上同組的日本強手張本美和，在傷患影響下打得較為被動，其手腕及前臂的受傷令她比賽時顯然很痛苦，雖然她早前與張本美和交手曾以2比3惜敗，但今仗難以招架，終以0比4(7-11、8-11、5-11、5-11)落敗，僅能在小組獲得次名，無緣出線。

至於「一哥」黃鎮廷在男單小組首仗，與澳洲的林政文打成2比2平手，但今早面對中國的梁靖崑發揮不俗，惟關鍵球處理有點保守，終以1比3落敗，同樣於小組止步。另一名女將朱成竹則在小組兩仗皆敗，未能出線。

經過今天小組賽最後一輪比賽後，男、女單16強誕生，中國的「世界一姐」孫穎莎在小組連贏兩仗順利出線，林詩棟在男單小組亦取得兩場全勝，躋身16強，日本「一哥」張本智和亦取得16強席位。

值得一提是今屆比賽，同樣是「嫲嫲級」的63歲李春麗代表新西蘭出戰，她比起大家熟知的倪夏蓮還大一歲，而她在小組雖然兩仗皆敗，但賽後表示:「首先我很喜歡乒乓球，而且乒乓球很好玩，我想再挑戰一下自己，我不知道這個年齡能夠走多遠，但我很想知道可以走多遠。」

這項男、女子世界盃，是世界乒壇三大賽之一，與奧運會及世錦賽並列，港台電視32將獨家直播所有賽事，球迷亦可透過港台網站 港台網站、 港台YouTube頻道及「RTHK電視」應用程式收看。直播時間表如下:

4月16日(三) 早上9時半起 小組賽

4月17日(四) 早上11時起 16強

4月18日(五) 早上11時起 8強

4月19日(六) 下午2時起 準決賽

4月20日(日) 晚上7時半起 決賽